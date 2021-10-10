نشر الأحد ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحبطت شرطة دبي محاولة تهريب 500 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين، وألقت القبض على شخص قالت إنه على صلة بالشحنة.

وقالت شرطة دبي، في بيان عن العملية التي أطلقت عليها اسم "العقرب"، إن المتهم "أحكم إغلاق الحاوية المخبأ فيها 500 كيلو من الكوكايين، التي تقدر قيمتها بـأكثر من 500 مليون درهم (136 مليون دولار) بقصد الاتجار والترويج بعد استلامها".

وأطلقت الشرطة على "العملية النوعية" اسم "العقرب"، لافتة أنها "تعتبر أكبر قضية مخدرات على مستوى المنطقة".

وقال الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن "عملية "العقرب" ترسخ حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ترجمة نهج الدولة في التعاون البناء مع الأجهزة الشرطية في العالم".

وأوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد عيد محمد ثاني حارب، أن "تشكيلاً عصابيًا دوليًا قام بإدخال كمية كبيرة من مخدر الكوكايين عن طريق أحد أفراد العصابة من الجنسية الشرق أوسطية المتواجد في الدولة، عبر أحد المنافذ البحرية ومُخبأة بحاوية، بهدف الاتجار والترويج".

وأضاف أنه جرى "مراقبة المتهم إلى حين إرسال شحنة المخدرات له، ليقوم لاحقاً بنقلها إلى إحدى إمارات الدولة وتخزينها في مستودع".

من جانبه، قال العقيد خالد بن مويزه، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن المتهم استأجر سيارة دفع رباعي، واشترى أدوات تقطيع ليستخدمها في عملية إفراغ شحنة المخدرات بغرض الاتجار والترويج، متخذا حذره عبر الانتقال من مكان لآخر للتأكد من عدم مراقبته".

وتابع أنه "بتحديد ساعة الصفر، داهمت الشرطة مكان المتهم وضبطته وبحوزته المخدرات"، وذكر أن المتهم أقر بحيازته للمخدرات، وهو من أصحاب السوابق في بلده، وتمت إحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.