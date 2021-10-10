خامنئي يوجه رسالة لطالبان بعد تفجير مسجد للشيعة في قندوز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، المسؤولين في أفغانستان إلى معاقبة الضالعين في التفجير، الذي تبناه تنظيم "داعش خراسان" واستهدف مسجدًا شيعيًا بولاية قندوز في شمال أفغانستان، الجمعة، مما أسفر عن مقتل 46 شخصا وإصابة 143 آخرين على الأقل.

وقال خامنئي، في بيان، إن "حادثة التفجير المريرة والمأساوية التي استهدفت مسجدا وأدت إلى مصرع عدد كبير من المؤمنين المصلين قد آلمتنا"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأضاف: "المتوقع بكل تأكيد من مسؤولي البلد الجار والشقيق أفغانستان معاقبة الضالعين في هذه الجريمة الكبرى المتعطشين للدماء وأن يتخذوا التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي".

وجاء تفجير المسجد في قندوز بعد أيام من تفجير مسجد آخر في وسط كابول، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل. واستهدف التفجير مسجد العيدجة في العاصمة الأفغانية، حيث مكان إقامة جنازة والدة المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد.

وأعلن تنظيم داعش – خراسان، مسؤوليته أيضا عن تفجير المسجد في كابول، وهو واحد من سلسلة الهجمات التي شنها التنظيم منذ أن سيطرت طالبان على أفغانستان قبل أكثر من شهر.