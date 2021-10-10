نشر الأحد ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نجا وزير بالحكومة اليمنية ومحافظ عدن من تفجير بسيارة مفخخة استهدف موكبهما، الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأفادت الوكالة أن الرئيس اليمني عبدربه منصور ورئيس الحكومة معين عبدالملك، اطمأنا "على سلامة وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري ومحافظ عدن أحمد لملس، عقب محاولة اغتيال ارهابية آثمة استهدفت موكبيهما، اليوم، بمديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن".

ووجّه منصور وعبدالملك بـ"إجراء تحقيقات ميدانية شاملة للوقوف على ملابسات" الحادث.

وقال الرئيس اليمني إن "معركتنا مع قوى الشر والإرهاب وأدواتها وأذرعها المختلفة من مليشيات الحوثي وإيران معركة وجودية".

من جانبه، قال محافظ عدن إن "هذه الأعمال الإرهابية العبثية لن تنال من عزيمة أبناء الوطن المخلصين".

وسبق أن اغتيل محافظ عدن السابق، جعفر محمد سعد، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2015، في نفس المكان (حي التواهي في غرب عدن)، عندما انفجرت سيارة مفخخة لدى مرور موكبه.

وتتخذ الحكومة اليمنية من عدن، ثاني أكبر مدينة في اليمن، عاصمة مؤقتة منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة اليمنية، صنعاء، واندلاع المواجهات مع الحوثيين بدعم من التحالف في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

في وقت يواجه اليمنيون واحدة من أشد الأزمات الإنسانية حول العالم، وفقا لتقارير الأمم المتحدة.