دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الاثنين، أن بلاده لن تتفاوض على نص جديد للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والقوى الغربية، كما وصف المحادثات التي تجريها بلاده مع السعودية في العراق بأنها "وصلت مرحلة أكثر جدية".

وقال زادة، في مؤتمر صحفي: "لو كان الغرب جادا في المفاوضات النووية لما كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتجرأ على التطاول عليه"، مضيفا أن "ألمانيا تعتبر من الدول التي لم تف بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي".

وتابع بالقول: "أكدنا على أن المفاوضات في فيينا ستقام وأن الوفد الإيراني لن يتفاوض على نص جديد وأن الحوار سيكون في إطار الاتفاق النووي"، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وبشأن العلاقات مع السعودية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الحوار مع السعودية "يمكن أن يؤدي إلى ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة"، وأضاف: "المفاوضات بين إيران والسعودية لاتزال خلف الابواب المغلقة ونحن على تواصل مع الجانب السعودي بشكل مستمر والمفاوضات وصلت إلى مرحلة جدية أكثر".

وأوضح: "بحثنا مع السعودية عددا من الملفات المشتركة والملفات الإقليمية وبينها الشأن اليمني"، وتابع بالقول إن "ظروف الشعب اليمني مأساوية ومفاوضاتنا مع السعودية تتركز على استتباب الأمن في هذا البلد".

وحول زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان، قال سعيد خطيب زادة إن "العلاقات الإيرانية اللبنانية أقوى من الضغوط الخارجية ولن تجري حسب رغبة الطرف الثالث".

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، رد زادة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول عدم تزويد طائرة أمیر عبداللهیان والوفد المرافق له بالوقود في مطار لبنان، قائلا إن "زيارة وزير الخارجية الإيراني لسوريا تم برمجتها مسبقًا".