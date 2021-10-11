السعودية.. تداول فيديو قيادة مركبة عكس السير والمرور ترد

الشرق الأوسط
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صورة من مقطع الفيديو المتداول
Credit: @eMoroor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام شخص بقيادة سيارة بعكس اتجاه السير واصطدامه بعدة سيارات الأمر الذي أثار تفاعلا.

إدارة المرور السعودية نشرت صورا للمركبة المخالفة على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة بتعليق: "إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائد مركبة يقوم بالقيادة عكس السير والاصطدام بعدة مركبات، فقد تم ضبطه وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة في النظام".

وفي تغريدة منفصلة عقّبت المرور السعودية على حادثة أخرى قام فيها شخص بإيقاف شاحنة وسط الطريق العام ناشرة صورا من مقطع الفيديو المتداول.

وعقبت المرور السعودية بتغريدتها قائلة: "إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائد شاحنة قام بالتوقف بوسط الطريق العام معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد تم ضبطه وتطبيق العقوبة المقررة بالنظام".

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