السعودية تعقّب على استهداف موكب محافظ عدن باليمن: تقف خلفه قوى الشر

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت وزارة الخارجية السعودية، على استهداف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية، الأحد، معبرة عن إدانتها لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي أوقع عددا من القتلى والجرحى.

وقالت الخارجية في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب؛ بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته".

وعبرت وزارة الخارجية في بيانها عن "تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول"، داعية "الأطراف كافة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم".

وسبق أن اغتيل محافظ عدن السابق، جعفر محمد سعد، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2015، في نفس المكان (حي التواهي في غرب عدن)، عندما انفجرت سيارة مفخخة لدى مرور موكبه.

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