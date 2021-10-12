دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع إقليميا ودوليا، وفقا لوكالتي الأنباء الأردنية والقطرية الرسميتين.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأنهما أجريا جلسة مباحثات رسمية واستعرضا "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية". فيما أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن المباحثات "تناولت العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع إقليميا ودوليا".

وأعرب الملك عبدالله عن تقديره للشيخ تميم على "كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال"، معتبرا أن هذه الزيارة "رسالة مهمة لشعبينا الشقيقين". فيما رحب الشيخ تميم بالعاهل الأردني مؤكدا "عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الأردن وقطر".

وخلال مباحثات موسعة تبعها لقاء ثنائي، تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.