كتلة الصدر تتصدر النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في العراق

بغداد، العراق (CNN)-- أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، الاثنين، أن كتلة زعيم التيار الصدري الشيعي بالعراق، مقتدى الصدر، تتصدر نتائج الانتخابات التي أُجريت الأحد.

وبحسب النتائج الأولية للمفوضية، جاءت كتلة الصدر في المرتبة الأولى، إذ فازت بـ74 مقعدا، تليها كتلة التقدم بـ 41 مقعدا، بزعامة السياسي السني محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان.

وقال الصدر، في كلمة تلفزيونية تعليقا على النتيجة إن "للشعب أن يحتفل بهذا النصر وليكن الاحتفال بدون مظاهر مسلحة أو إزعاج الآخرين".

وأكد الصدر على رفضه وجود الميليشيات، ودعا لحصر السلاح بيد الدولة. كما أعرب عن ترحيبه "بكل السفارات الأجنبية ما لم تتدخل في الشؤون العراقية".

ومن جانبه، هنأ رئيس الوزراء العراقي الكاظمي الفائزين في الانتخابات، وقال عبر حسابه بموقع تويتر: "أقدم التهنئة الخالصة لكل الأخوات والإخوة النواب الفائزين في الانتخابات، كما أهنئ القوى السياسية التي ستشكل مجلس النواب المقبل، الذي نتمنى أن يكون مجلس عمل وبناء ودعم للدولة".

ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 329 مقعدا، وتعد هذه الانتخابات البرلمانية الخامسة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق في عام 2003، لكنها أول انتخابات مبكرة على الإطلاق في البلاد وبلغت نسبة المشاركة 41٪.

وكان متظاهرون ونشطاء في جميع أنحاء العراق طالبوا بإجراء انتخابات مبكرة بين عامي 2019 و2020 ردًا على الحملة القمعية المميتة التي شنتها قوات الأمن بعدما اندلعت احتجاجات حاشدة عام 2019، قتل فيها مئات المحتجين وأصيب الآلاف، غالبيتهم من الشباب الذين طالبوا بإصلاحات سياسية كبرى وإنهاء الفساد.