السعودية تعلن ضبط 1.5 مليون قرص "أمفيتامين" بالتعاون مع الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.5 مليون قرص "إمفيتامين" مخدر بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة الرائد محمد النجيدي إن "المتابعة الأمنية المستمرة لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين مهربة إلى المملكة داخل شاحنة محملة بحبوب الذرة عبر منفذ البطحاء، بالتعاون مع الجانب الإماراتي".

وأضاف النجيدي أنه "وفق خطة أمنية محكمة، تم ضبط مليون و531 ألفًا و791 قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة شخصين، مواطن ومقيم سوري، بمدينة الرياض".

وتابع النجيدي بالقول إنه "تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة"، مثمنًا التعاون المشترك مع الجانب الأمني بالإمارات.