مسؤول قطري: الاعتراف بحكومة طالبان "ليس أولوية" بالنسبة لنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح مطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، الثلاثاء، بأن الدوحة لا تنظر إلى الاعتراف بحكومة حركة طالبان، التي سيطرت على أفغانستان، كـ"أولوية، لكن التواصل معها يظل مهما".

وقال القحطاني، في منتدى الأمن العالمي بالدوحة: "نعتقد أن الاعتراف ليس أولوية، والأهم من ذلك هو العمل الإنساني والتعليمي وحرية التنقل للمسافرين".

وأضاف: "إنها مسألة وقت لكني أرى دولًا تتعامل مع طالبان، إنها حقيقة يجب أن نتعامل معها"، وتابع بالقول: "التواصل معهم أكثر أهمية الآن، وإذا لم نتواصل، فسنرتكب الخطأ نفسه".

كانت قطر لعبت دور الوساطة بين طالبان والحكومة الأمريكية خلال السنوات الماضية، وساعدت مؤخرًا في إجلاء الأجانب والمواطنين الأمريكيين مع تفاقم الوضع في أفغانستان.

كما ساعدت الفرق الفنية القطرية في إعادة تشغيل مطار كابول الشهر الماضي بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.