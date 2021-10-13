إعلان سوبر مان "مثلي الجنس" يثير ضجة بين مغردين بالمنطقة

الشرق الأوسط
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شعار سوبرمان
Credit: Dadswell/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان الصفحة الرسمية للمسلسل الكرتوني الشهير "سوبرمان" بأن جون ابن كلارك كينت (اسم شخصية سوبر مان) ثنائي الميول الجنسي، ضجة واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإعلان نشرته صفحة سوبرمان الرسمية على تويتر في الـ11 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت فيه: "تمامًا مثل والده من قبله، وقع جون كينت في حب مراسل تعرف على المزيد حول القصة التي ستأتي في سوبرمان".

سعود كاتب، الوكيل السابق لوزارة الخارجية السعودية لشؤون الدبلوماسية العامة، قال بتعليق: "مجلة سوبرمان كان لدي في طفولتي دولاب ملئ بكامل أعدادها.. اليوم قرر ناشرها بأن يجعل سوبرمان شاذ متعدد الميول الجنسية لديه حبيب ذكر بدلاً من حبيبة انثى.. لتفعل كل بلد ما تشاء ضمن حدودها، وعلى كل بلد آخر مسؤولية حماية قيمه ونظامه الأخلاقي وهويته والافتخار بها".

من جهته قال الأكاديمي السعودي، تركي الحمد معلقا: "بجد زودوها و’مسخوها‘، وكأنهم يريدون تحويل العالم إلى مدينتي ’سدوم وعمورة‘ (قرى لوط)، فبدأوا بتغيير المصطلحات من ’شذوذ‘ إلى ’مثلية‘، وصولا إلى إلغاء مسميات ذكر وأنثى وجعلها تعبيرا واحدا لا تدري أذكر هو أو أنثى، ولا ندري إلى أين سينتهي كل هذا. أن يمارس أحدهم الشذوذ، لأسباب جينية.. مرضية أو أخلاقية مكتسبة، أمر خاص به، ولكن ان يصبح قاعدة من قواعد السلوك العام، فامر مرفوض تماما. لقد كانت مجلة سوبرمان مجلتي المفضلة في الصغر، وكان سوبرمان والحسناء الجبارة بطلي المفضلين، أي رجل وامرأة، أن يتحول سوبرمان إلى ’مثلي‘، أمر غير مستساغ على الإطلاق كنموذج لنشأ جديد نعول عليه".

أما الكاتب والباحث السياسي الكويتي فقال في تعليق: "إعلان رسمي بأن "سوبر مان" سيصبح "شاذ" وسيكون له عشيق "ذكر" في الفلم الكرتوني القادم !.. الله يستر على أبنائنا من هذه الأفكار الشاذة التي باتت تتسلل لهم من كل مكان".

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