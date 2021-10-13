الخارجية الأردنية: اليونسكو تبنت قرارًا جديدًا بشأن القدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، قرارًا بالإجماع، الأربعاء، بشأن مدينة القدس القديمة وأسوارها، حسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول، إن "القرار بملحقاته يؤكد على جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأنّ القرار أعاد التأكيد على اعتبار جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة".

وأضاف الناطق أن القرار "يطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية ضد المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها".

وأشار إلى أن القرار "طالب أيضًا بضرورة الإسراع في تعيين ممثل دائم للمديرية العامة في البلدة القديمة للقدس لرصد كافة الإجراءات ضمن اختصاصات المنظمة، وإرسال بعثة الرصد التفاعلي من منظمة (اليونسكو) إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي"، وفقا لبيان الخارجية الأردنية.

وفي 2017، انسحبت أمريكا وإسرائيل من اليونسكو على خلفية اعتراف المنطقة بالأراضي الفلسطينية كدولة كاملة العضوية فيها.