غبار انفجار مرفأ بيروت يسد الأفق.. مراسل CNN يكشف وقع الفاجعة: لم أشف منها بعد

مراسل CNN من مرفأ بيروت: عام على الانفجار ولم يخلص التحقيق إلى أي نتيجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—سقط جريح نتيجة إطلاق نار على متظاهرين في منطقة الطيونة بعد بدء توافد مناصري حركة أمل وحزب الله إلى أمام قصر العدل احتجاجا على قرارات القاضي طارق البيطار في ملف تفجير مرفأ بيروت.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية التي قالت في تقريرها إن المتظاهرين "تجمعوا من منطقة بربور وتوجهوا الى منطقة الطيونة، تحضيرًا لوقفتهم الاحتجاجية الرمزية أمام قصر العدل".

وأضافت الوكالة في تقريرها: "سجل إطلاق نار باتجاه المتظاهرين في الطيونة، ما أدى إلى سقوط جريح نقلته ’جمعية الرسالة للإسعاف الشعبي‘ إلى المستشفى".

ولفتت الوكالة اللبنانية إلى وجود "حالة من التوتر تسود منطقة مستديرة الطيونة - بدارو مع استمرار إطلاق الأعيرة النارية بشكل متقطع، وسط انتشار لوحدات الجيش في المنطقة".