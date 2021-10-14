في مقابلة مع CNN.. مساعدة وزير خارجية قطر: عزل طالبان غير مفيد في هذه اللحظة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى وزير الخارجية القطرية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الضوء على العلاقات التي تجمع بلاده مع حركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان، لافتا إلى أن الدوحة "تعترف بالدولة وليس بالحكومة".

وأضاف الشيخ محمد بن عبدالرحمن وفقا لما نقلته الخارجية القطرية: "طالما كانت هناك دولة اسمها أفغانستان وشعب أفغاني فإنه ينبغي التعامل مع هذا الواقع على هذا النحو بصرف النظر عن الحكومة التي تتولى السلطة، مع ضرورة إيجاد سبيل لعدم التخلي عن هذا البلد".

وفيما إذا كانت دولة قطر تعتبر نفسها صديقة لطالبان، أكد آل ثاني بأن "الأمر لا ينظر له بمنظور الصديق والعدو"، مبينا أن "العالم بأسره منخرط مع طالبان وعلى اتصال معهم وفق منظور كل دولة".

وإقليميا، لفت وزير الخارجية القطري بالقول: "هناك بعض الزخم الإيجابي بين السعودية وإيران ونشجع على ذلك ونتطلع إلى استقرار إقليمي، انطلاقا من كون إيران جارا وينبغي التواصل معها وحل الخلافات والاختلافات عبر الجلوس على مائدة المفاوضات وليس عن طريق المواجهة، ونحن لا نستطيع تغيير الجغرافيا وعليه لابد من البناء على التعاون والمصالح المشتركة لتجنيب بلداننا أي خلاف".

وأضاف: "نحن نتبادل الحديث مع إيران ونشجعها على العودة للاتفاق النووي كما نشجع الولايات المتحدة على ذلك وقد قمنا بذلك في ظل الإدارة السابقة، ونحاول أن نحتوي أي خلاف قد يحدث وقطر مستمرة في لعب هذا الدور انطلاقا من مصلحتها الوطنية وكون إيران دولة جارة نتشارك معها المياه وحقول الغاز وهناك الكثير بيننا ومن مصلحتنا أن تزدهر إيران ونتطلع إلى أن يتحقق هذا الهدف".