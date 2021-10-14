لحظة انقطاع الكهرباء خلال لقاء سامي الجميّل في بث مباشر مع CNN تزامنًا مع سؤاله عن مستقبل لبنان

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة تقدم "خالص تعازيها للشعب اللبناني والمتضررين من الخسائر المأساوية في الأرواح خارج قصر العدل في بيروت في وقت سابق من صباح اليوم".

وأضاف برايس، في مؤتمر صحفي، الخميس: "ننضم للسلطات اللبنانية في دعوتها لتهدئة التوترات".

وكرر برايس للصحفيين أن الولايات المتحدة تعارض "الترهيب والتهديد بالعنف ضد القضاء في أي دولة ونحن نؤيد استقلال القضاء في لبنان".

وقال: "القضاة يجب أن يكونوا في مأمن من العنف، ويجب أن يكونوا في مأمن من التهديدات، ويجب أن يكونوا في مأمن من الترهيب، بما في ذلك ترهيب حزب الله".

وتابع: "لقد كنا على الدوام واضحين في أن أنشطة حزب الله الإرهابية وغير المشروعة تقوض أمن لبنان، وتقوض استقرار لبنان، وتقوض سيادة لبنان. لا شك في ذلك".

وعلى الرغم من إدانته لحزب الله، قال برايس إن الخارجية الأمريكية ليس لديها "حكم لتقدمه علنًا في هذا الوقت" على من المسؤول عن اندلاع العنف المميت يوم الخميس.