للمرة الثالثة.. انتخاب الإمارات عضوًا في مجلس حقوق الإنسان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اُنتخبت الإمارات العربية المتحدة عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، للمرة الثالثة في تاريخها، حسبما أفادت البعثة الإماراتية في الأمم المتحدة.

وقالت البعثة، عبر حسابها في تويتر: "تم انتخاب الإمارات العربية المتحدة للخدمة في مجلس حقوق الإنسان، خلال فترة عضويتنا في مجلس حقوق الإنسان، سنعمل على تعزيز تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".

The #UAE is elected to serve on the @UN_HRC! During our term on the Human Rights Council, we will work to strengthen the promotion and protection of human rights. https://t.co/QPNicp0NA3

من جانبه، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش: "نبارك فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-2024 في الانتخابات التي جرت بالجمعية العامة للأمم المتحدة".

واعتبر قرقاش أن "الفوز بـ180 صوتاً يستند إلى سجل مقدر دوليًا في ملف حقوق الإنسان وتجربة ناجحة في مجالات عديدة، مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة والتي ستشكل اضافة نوعية للمجلس".

نبارك فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-2024 في الانتخابات التي جرت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الفوز بـ180 صوتاً يستند إلى سجل مقدر دولياً في ملف حقوق الإنسان وتجربة ناجحة في مجالات عديدة مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة والتي ستشكل اضافة نوعية للمجلس

وتمتد مدة عضوية الدول في مجلس حقوق الإنسان إلى 3 سنوات.

وسبق انتخاب الإمارات في الفترتين ما بين أعوام 2013 على 2015 و2016 إلى 2018.