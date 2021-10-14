للمرة الثالثة.. انتخاب الإمارات عضوًا في مجلس حقوق الإنسان

الشرق الأوسط
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علمًا إماراتيًا يرفرف فوق مرسى دبي مع فندق برج العرب في الخلفية
Credit: KARIM SAHIB/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اُنتخبت الإمارات العربية المتحدة عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، للمرة الثالثة في تاريخها، حسبما أفادت البعثة الإماراتية في الأمم المتحدة.

وقالت البعثة، عبر حسابها في تويتر: "تم انتخاب الإمارات العربية المتحدة للخدمة في مجلس حقوق الإنسان، خلال فترة عضويتنا في مجلس حقوق الإنسان، سنعمل على تعزيز تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".

من جانبه، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش: "نبارك فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-2024 في الانتخابات التي جرت بالجمعية العامة للأمم المتحدة".

واعتبر قرقاش أن "الفوز بـ180 صوتاً يستند إلى سجل مقدر دوليًا في ملف حقوق الإنسان وتجربة ناجحة في مجالات عديدة، مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة والتي ستشكل اضافة نوعية للمجلس".

وتمتد مدة عضوية الدول في مجلس حقوق الإنسان إلى 3 سنوات.

وسبق انتخاب الإمارات في الفترتين ما بين أعوام 2013 على 2015 و2016 إلى 2018.

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