منصف المرزوقي: لا اعترف بالسيد قيس سعيد رئيسا شرعيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال منصف المرزوقي، رئيس تونس الأسبق إنه لا يعترف بالرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد رئيسا شرعيا للبلاد.

جاء ذلك في بيان للمرزوقي نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، وقال فيه: "منذ انقلاب 25 جويلية وأنا مجنّد لقضية عودة الشرعية وانهاء الانقلاب ودعم القوى الوطنية التي تتحرك على الأرض مع تفادي الظهور معها رفعا لكل تأويل عن توظيف وركوب على الأحداث والإعداد للعودة للسلطة الخ.. منذ انقلاب 25 جويلية وأنا لا أكف عن الترديد لأعداء وأصدقاء تونس لا تتدخلوا في شؤوننا بأي دعم مباشر أو غير مباشر للانقلاب لأنه سيكون طعنة في ظهر الديمقراطية التونسية الوليدة وبالتالي ضدّ مصلحة الشعب التونسي.."

وتابع قائلا: "لا أستغرب إذن الإجراءات التي أعلن عنها المنقلب ضدّي هذا اليوم أو التي ستتبع.. لكن بربكم أليس من المضحكات المبكيات أن يُتهم رجل مثلي بالخيانة من قبل أنصار رجل حنث بوعد الالتزام بالدستور وسمّى الاستعمار حماية وطالب المستثمرين بعدم الاستثمار في تونس؟ وفي كل الحالات بما أنني لا اعترف بالسيد قيس سعيد رئيسا شرعيا لتونس..."

وأضاف: "وبما أن الحكومة التي عينها غير شرعية لأنها لم تحظى بثقة برلمان جمّده المنقلب في مخالفة صريحة للدستور، فإنني اعتبر نفسي غير معني بأي قرار يصدر من هذه السلطات غير الشرعية.. في هذه اللحظة التي تتعاظم فيها الأزمات الاقتصادية والسياسية والنفسية التي قد تكون لها آثار مدمرة على الشعب والدولة..."

وأردف: "في ظل دكتاتورية وليدة فجة تخلط بين شخص الدكتاتور والوطن أعادتنا لمنظومة بن علي حيث التصدي للدكتاتور الخيانة الكبرى.. توقعا لتفاقم موجة القمع التي تصحب دوما تمكّن كل نظام استبدادي، مصر السيسي النموذج وقدوة المنقلب... وايضا من باب تجربتي مع دكتاتورين سابقين ذهبا كمت سيذهب هذا الدكتاتور الثالث.. أقول للتونسيين سننهض من هذه العثرة كما نهضنا من كل العثرات سنواصل تقدمنا على طريق بناء دولة القانون والمؤسسات لتكون في خدمة شعب من المواطنين أطلقت كل طاقاتهم الإبداعية.. سنبرأ من هذه الجائحة السياسية كما تجاوزنا جائحة كورونا حتى وإن كان الثمن باهظا.. فلا تيأسوا أبدا من رحمة الله ومن وطنكم.."