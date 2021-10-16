لجين الهذلول عن مغنية تونسية: كانت أحد أسباب نهوضي بعد كل انتكاسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت الناشطة السعودية، لجين الهذلول، السبت، عن أن صوت الفنانة التونسية آمال المثلوثي، ساعدتها على النهوض بعد كل انتكاسة مشيرة إلى أن صوتها يطفئ "القليل من نار الغضب" في صدرها.

ونشرت الهذلول، عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، مقطع فيديو لغناء المثلوثي مقطعا من أغنيتها الشهيرة "كلمتي حرة" خلال حفل توزيع جائزة نوبل.

وقالت الناشطة السعودية في تغريدتها: "صوت أمل يطفئ القليل من نار الغضب في صدري"، على حد تعبيره.

وأضافت الهذلول قائلة: "حضرت لها قبل سنوات حفلة كوَّنت ذكرى لا توصف، كررتها في ذهني مرات لا تحصى في لحظات العزلة التامة. كانت أحد أسباب تحملي ونهوضي بعد كل انتكاسة"، حسب قوله.

صوت أمل يطفئ القليل من نار الغضب في صدري. حضرت لها قبل سنوات حفلة كوَّنت ذكرى لا توصف، كررتها في ذهني مرات لا تحصى في لحظات العزلة التامة. كانت أحد أسباب تحملي ونهوضي بعد كل انتكاسة. شكراً @MathlouthiEmel https://t.co/tME5a5cvjY

واشتهرت المثلوثي بأغنية "كلمتي حرة" التي أصبحت فيما بعد رمزا للحراك الشعبي الذي شهدته تونس عام 2011 ولما يُعرف بـ"الربيع العربي".

يذكر أن الناشطة السعودية كانت قد اعتقلت على يد السلطات السعودية عام 2018 قبل أن يُفرج عنها في فبراير/شباط من عام 2021.