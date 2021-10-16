الجيش اللبناني: الجندي مُطلق النار على المتظاهرين خلال أحداث الطيونة أُحيل إلى التحقيق

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش اللبناني، مساء السبت، التحقيق مع جندي ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار في اتجاه أحد الأشخاص، على هامش أحداث منطقة الطيونة، الخميس الماضي.

وقال الجيش اللبناني، في بيان قصير عبر تويتر: "انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عسكريًا يُطلق النار باتجاه المتظاهرين خلال المواجهات التي اندلعت قبل يومين في منطقة الطيونة".

وأضاف البيان: "يهم قيادة الجيش أن توضح أن العسكري مُطلق النار يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص".

يأتي بيان الجيش بعد انتشار مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة على نطاق واسع، وسط مزاعم أنه يُظهر لحظة إطلاق النار على أحد قتلى أحداث الطيونة.

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