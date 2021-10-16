أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إن قواته قتلت 160 من المتمردين الحوثيين في 32 غارة في مدينة مأرب الاستراتيجية خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لتقرير قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، السبت.

وقالت وكالة "سبأ" للأنباء، التي يسيطر عليها الحوثيون، إن التحالف الذي تقوده السعودية نفذ 32 هجومًا، بما في ذلك 28 غارة جوية، في مأرب بين يومي الجمعة والسبت لكن دون تقديم مزيد من التفاصيل.

لم يعلق المتمردون الحوثيون بعد على الخسائر، ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى.

في وقت سابق من هذا العام، سيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على 10 من أصل 14 منطقة في مدينة مأرب الشمالية.

على الرغم من ذلك، لا تزال منطقة وسط مدينة مأرب الرئيسية تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا المدعومة من السعودية.

محافظة مأرب غنية بالنفط والغاز وهي موطن لما يقدر بمليون نازح داخلي.