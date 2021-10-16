السيسي: اكتشفت "بطاقة تموين باسمي بيصرف بيها واحد في المنيا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إنه فوجئ بوجود بطاقة تموينية له يستخدمها شخص آخر في محافظة المنيا، جنوب العاصمة القاهرة.

كشف الرئيس المصري ذلك عندما يتحدث خلال افتتاح مشروعات في محافظة الجيزة، السبت.

وقال السيسي: "لي بطاقة تموين في المنيا بيصرف بيها"، لافتا إلى أن هناك مصريين مدرجين ضمن قوائم التموين، لكنهم لا يستخدمون البطاقات في الحصول على حصص التموين المخصصة لهم، لكنهم لا يعلمون أن آخرين يصرفوها باسمهم.

لاحقا، أكد وزير التموين، علي المصيلحي، أنه تم اكتشاف واقعة بطاقة التموين المستخدمة باسم الرئيس المصري، قائلا "إنه تم اكتشاف ذلك ووجد بالبطاقة الرقم القومي لفخامته وتم إلغاء البطاقة في حينه".

وخلال حديثه، ألقى السيسي باللائمة على "كثير من الفساد" في اضطراب بيانات المستفيدين من منظومة التموين، بسبب "عدم وجود رقمنة للدولة المصرية".

وقال السيسي: "أقول للمصريين، عدم وجود رقمنة للدولة المصرية خلانا مش شايفين كويس، والكلام ده استمر سنين، احنا بياناتنا مش واضحة... حصل استقرار لواقع مش دقيق ومش مظبوط، وفيه كثير من الفساد".

واعتبر أن قضية النمو السكاني أسهمت في وضع "تشكل على مدى 50 أو 60 سنة ونحلم بتغييره في 4 أو 5 سنوات".

وتدعم منظومة التموين أكثر من 60 مليون مصري عبر أكثر من 20 مليون بطاقة، حسب تقديرات رسمية تعود للعام 2017.