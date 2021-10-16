وزير الخارجية الإماراتي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في واشنطن

نشر السبت ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، مستشار الأمن القومي الامريكي، جيك سوليفان، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) السبت.

وبحث الطرفان "العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة"، وفقا لوام.

وتطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المشتركة لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وفقا للوكالة.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي على "عمق العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية والتزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ودعم تطلعات شعوبها في الازدهار والتنمية"، وفقا لوام.

وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد أن العلاقات بين أبوظبي وواشنطن تشهد " نموا وتطورا مستمرين على مختلف الأصعدة" معربا عن تطلع الطرفين إلى "تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما"، حسب الوكالة.