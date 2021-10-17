نشر الأحد ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2021

إسرائيل تعمل بمهارة على تغيير موقفها من الاتفاق النووي الإيراني.. شاهد كيف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن أمله بأن يتحرر الشعبان اللبناني والعراقي مما أسماها "قبضة الحرس الثوري" الإيراني، لافتا إلى أن الميلشيات الموالية لطهران تلقت ضربة قاسية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقال بينيت في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية: "نتابع التطورات في لبنان والعراق ونرى فيهما قوى قد سئمت من السيطرة الإيرانية التي تتمثل بحزب الله في لبنان وبالميليشيات الشيعية في العراق التي تكبدت ضربة قاسية في الانتخابات التي أجريت هناك الأسبوع الماضي".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "كل مكان يدخله الإيرانيون يدخل في دوامة من العنف والفقر وعدم الاستقرار والفشل"، حسب تعبيره.

وتابع بينيت قائلا: "آمل أن الشعبين اللبناني والعراقي سيتمكنان من التحرر من قبضة الحرس الثوري الإيراني الخانقة وأن يبنيا لهما مستقبلا أفضل"، حسب قوله.