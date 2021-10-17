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نشر الأحد ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعاد مغردون نشر مقطع فيديو يُظهر إمام المسجد النبوي وهو يطلب من المصلين "تسوية الصفوف وسد الفرج" لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا، وذلك على ضوء تخفيف السعودية إجراءاتها الاحترازية الخاصة بالوقاية من الجائحة.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو يظهر فيه إمام المسجد النبوي وهو يقول للمصلين: "استووا.. سووا صفوفكم.. وسدوا الفرج".

فيديو | إمام #المسجد_النبوي يلتفت قائلاً: "استوا..سووا صفوفكم..وسدوا الفرج" مشاهد من #صلاة_الفجر في #المسجد_النبوي بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية #الإخبارية https://t.co/ZVdruJ8lgD

وكانت قد خففت المملكة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة الجائحة وسمحت بالطاقة الاستيعابية القصوى في المجسد النبوي والحرم المكي.

وأزالت وزارة شؤون الحرمين ملصقات "التباعد الاجتماعي" من جميع مواقع المسجد الحرام لاستقبال المصلين والزوار بالطاقة الاستيعابية الكاملة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.