لأول مرة منذ تفشي كورونا.. إمام المسجد النبوي: "استووا.. سووا صفوفكم.. وسدوا الفرج"

الشرق الأوسط
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لأول مرة منذ تفشي كورونا.. إمام المسجد النبوي: "استووا.. سووا صفوفكم.. وسدوا الفرج"
Credit: AFP Contributor / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعاد مغردون نشر مقطع فيديو يُظهر إمام المسجد النبوي وهو يطلب من المصلين "تسوية الصفوف وسد الفرج" لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا، وذلك على ضوء تخفيف السعودية إجراءاتها الاحترازية الخاصة بالوقاية من الجائحة.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو يظهر فيه إمام المسجد النبوي وهو يقول للمصلين: "استووا.. سووا صفوفكم.. وسدوا الفرج".

وكانت قد خففت المملكة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة الجائحة وسمحت بالطاقة الاستيعابية القصوى في المجسد النبوي والحرم المكي.

وأزالت وزارة شؤون الحرمين ملصقات "التباعد الاجتماعي" من جميع مواقع المسجد الحرام لاستقبال المصلين والزوار بالطاقة الاستيعابية الكاملة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

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