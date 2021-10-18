دبي.. فرق الدفاع المدني تتعامل مع حريق في جبل علي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعاملت فرق الدفاع المدني في إمارة دبي مع حريق نشب في مكب لنفايات الزيوت بمنطقة جبل علي الصناعية دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات، حسبما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الإثنين.

وقال المكتب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حادث حريق في مخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية، والحادث تحت السيطرة ولا توجد أي إصابات ".

وأضاف المكتب في تغريدة لاحقة تضمنت صورا لفرق الدفاع المدني بينما تتعامل مع الحريق: " جانب من جهود فرق الدفاع المدني في دبي في التعامل مع حادث حريق في مكب لمخلفات الزيوت في منطقة جبل علي الصناعية وهي منطقة بعيدة عن المصانع القائمة في المنطقة"، حسب قوله.

وأضاف مكتب دبي الإعلامي في التغريدة نفسها: "ولم يتم تسجيل أي إصابات جراء هذا الحادث، والدخان الكثيف المشاهد في المنطقة ناجم عن احتراق المواد الزيتية"، حسب تعبيره.