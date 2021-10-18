دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الإثنين، زيارة وفد سعودي إلى طهران، مشيرا إلى أن ما يُثار حول المفاوضات بين البلدين مجرد "تكهنات إعلامية".

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن "ما يتناقل في وسائل الإعلام حول هذه المحادثات هو مجرد تكهنات اعلامیة..لا اؤيده ولا ارفضه"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلا: "لا صحة لنبأ زيارة وفد سعودي إلى الجمهورية الإسلامية الایرانیة"، حسب تعبيره.

وعلى صعيد المفاوضات النووية أكد خطيب زادة أن إيران ملتزمة بمواصلة المفاوضات وفقا لتأكيدات الرئيس الإيراني ووزير خارجيته.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في هذا الصدد: " ستمرارنا في المحادثات قرار مؤكد ونهائي وفق تصريحات رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان. وسنتحدث حول التحديات التي طالت المفاوضات خلال جولات الحوار الست الماضية"، وفقا لإرنا.