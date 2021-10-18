الشرطة السعودية تعلن القبض على مقيم عربي بتهمة "الإساءة لولاة الأمر"

دبي، (الإمارات العربية المتحدة)-- أعلنت الشرطة السعودية، الاثنين، القبض على مقيم من جنسية عربية، بتهمة "المساس بالأمن الوطني والإساءة لولاة الأمر"، في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس إن "الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية الفلسطينية في العقد الرابع، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام والإساءة لولاة الأمر، ويقوم بتعاطي المخدرات".

وأضاف المتحدث باسم شرطة الرياض أن المتهم "نشر ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة".

وكان العديد من المغردين السعوديين قد طالبوا، عبر "تويتر"، بسرعة القبض على الشخص الذي ظهر في الفيديو ومحاسبته نظرا لما تلفظ به من كلمات مسيئة، حسب قولهم.