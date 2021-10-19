مصدر فلكي مصري يفسر أسباب الشعور بالزلزال في بعض المناطق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، جاد القاضي، أن سبب الشعور بالهزة الأرضية التي حدثت الثلاثاء، قوة الزلال نسبيا وأن درحته تعلو الـ6 درجات بالإضافة وكبر عمقه.

وقال القاضي في مداخلة مع القناة المصرية الأولى الرسمية: "مكان الزلزال طبيعي جدا ويتم تسجيل العديد من الزلازل في هذه المنطقة بين الحين والآخر معظمهم صغير نسبيا أو متوسط القوة لذلك لا يشعر بهم أجحد".

وتابع المسؤول الفلطي المصري قائلا: "من حين لآخر يحدث زلزال مشابه لما حدث اليوم تكون قوته أكثر من 6 درجات ويكون عمقه كبيروبالتالي ترتفع دائرة الشعور به".

وأكد القاضي عدم وقوع أي خسائر نتيجة وقوع هذا الزلزال لافتا إلى أن تعامل المواطنين عادة هو الذي يؤدي إلى تفادي الخسائر البشرية