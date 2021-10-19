سرقة هاتف صحفي أثناء بث مباشر في مصر.. والداخلية تكشف الملابسات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، القبض على شخص قام بسرقة هاتف محمول لصحفي بجريدة "اليوم السابع" المصرية أثناء قيام الأخير بعمل بث مباشر "live" للتعليق على الهزة الأرضية التي شعر بها المصريون إثر زلزال شرق البحر المتوسط صباح الثلاثاء.

وكانت الواقعة حظيت بمتابعة واسعة في مصر نظرا لاستمرار البث بعدها دون علم السارق وظهرت ملامحه ما جعل البعض يطلق عليه "اللص المنحوس".

وقالت الداخلية المصرية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إنه تم كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيـام 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية غير معلوم أرقام لوحاتها بخطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بمنطقة المحور الجديـد بدائرة قـسـم شرطة المرج، أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول، ولاذوا بالفرار.

وأضاف البيان: "بالفحص جرى التوصل للمجنـى عليـه مستخدم الصفحة المشار إليهـا (مقيم بدائرة قسم المطرية) وبسؤاله أيد ما سبق، وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير الجناة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة جرى تحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية".

وتابع البيان: "عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب الخطف، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة".