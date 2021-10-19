أمير قطر يجري تعديلا حكوميا يشمل 13 حقيبة وزارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، تعديلا على التشكيل الحكومي شمل عددا من الوزراء، وفقا لما ذكره الديوان الأمير القطري.

وعين أمير قطر علي بن أحمد الكواري وزيرا للمالية وجاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزيرا للمواصلات وصلاح بن غانم العلي وزيرا للشباب والرياضة.

وشملت التعديلات تعيين عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبلدية وغانم بن شاهين بن غانم الغانم وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة.

وأعلن الديوان الأميري أن الشيخ تميم بن حمد عين بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة للتربية والتعليم والتعليم العالي، وعبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزيرا للثقافة، وفالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيرا للبيئة والتغير المناخي.

وتضمنت التعديلات أيضا تعيين علي بن سعيد بن صميخ المري وزيرا للعمل، ومحمد بن علي بن محمد المناعي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة، ومحمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وأكد الديوان الأميري لاحقا أن الوزراء الذين عُينوا في هذا التعديل الحكومي أدوا اليمين الدستوري أمام أمير قطر.