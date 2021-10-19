السعودية تؤكد استمرار تطبيق التباعد في المساجد بعد استثناء الحرمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، الثلاثاء، استمرار تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين في مساجد المملكة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد إلغاء التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية، في بيان، إن "توصية هيئة الصحة العامة وقاية هي استمرار العمل بتطبيق التباعد بين المصلين في المساجد، لأن المساجد يرتادها كافة الأعمار ومختلف الحالات الصحية ولا يوجد بها نقاط للتحقق من الحالة الصحية في تطبيق توكلنا عند الدخول ما يتطلب العمل بالإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله".

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أن بيان وزارة الداخلية أكد على استمرار تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات في الأماكن التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق توكلنا.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية إنها "تتابع باستمرار مع الجهات المعنية كل ما يرد لها من تعليمات تتعلق بالإجراءات الاحترازية وتعمل على تنفيذها حرصا على سلامة مرتادي بيوت الله"، داعية الجميع إلى "أخذ المعلومات من المصادر الرسمية والحذر من الشائعات".