السعودية.. وزير الخارجية يلتقي السفير القطري لدى الرياض

نشر الثلاثاء ، 19 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى السفير القطري لدى الرياض وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الثلاثاء، واستعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

واجتمع وزير الخارجية السعودي مع السفير القطري، بندر بن محمد العطية، واستعرض الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، وفقا للوكالة القطرية.

وكان قد شهدت العلاقات السعودية القطرية تطورا ملحوظا بعد "اتفاق العُلا" الذي وضع أسس المصالحة الخليجية للأزمة.

وفرضت الرياض وأبوظبي والقاهرة والمنامة مقاطعة دبلوماسية على الدوحة ف يونيو/حزيران من عام 2017.