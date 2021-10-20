دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أسفر حادث تصادم مروري في مصر عن مصرع 19 شخصًا، الأربعاء.

ووقع الحادث جراء تصادم شاحنة مع حافلة صغيرة (ميكروباص) أعلى الطريق الدائري الأوسطي، في الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر إلى محافظة الفيوم، جنوب غرب العاصمة القاهرة، وفقا لصحيفة "الأهرام" الحكومية المصرية.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إن سائق الشاحنة توفي أثناء القيادة وفقد التحكم في سيرها.

وقتها، أطاحت الشاحنة بعدد من أعمدة الإنارة وعبرت الطريق إلى الاتجاه المعاكس، واصطدمت بسيارة الميكروباص في الاتجاه الآخر، ما أدى إلى "وفاة جميع ركابها بالكامل".

قبل نحو عام، أسارت إحصاءات رسمية للحكومة إلى أن أعداد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بلغت ٧ آلاف حالة وفاة في 2020 مقارنة بـ12 ألفًا لقوا مصرعهم في 2019.