تعاون في تطوير الموانئ والنقل البحري.. لقاء بين وزيري النقل بمصر وقطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى وزير النقل المصري، كامل الوزير، نظيره القطري، جاسم السليطي، ورحب بالتعاون بين البلدين في مجال النقل البحري.

وأشارت وزارة النقل المصرية عبر صفحتها على موقع فيسبوك إلى أن الوزير أشاد بنتائج "إجتماعات الدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب وبروح التعاون والإخاء بين كافة الدول العربية وتسابق كافة الدول لتعزيز أوجه التعاون بما يخدم مصلحة المواطن العربي"، حسب تعبيرها.

من جانبه، شدد السليطي على "أهمية التعاون" بين القاهرة والدوحة في مجالات النقل ومن ضمنها النقل البحري لافتا إلى أن اهتمام الحكومة القطرية بـ"تطوير الموانئ البحرية مثل ميناء حمد وفقا لأحدث النظم العالمية مع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل الموانئ".

على الطرف الآخر، رحب الوزير بإمكانية "بين الجانبين في مجال النقل البحري حيث يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري والتطوير الشامل لكافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات لافتا الى ان ميناء السخنة من الممكن ان يشكل مثالا متميزا للتعاون المشترك خاصة مع استكمال اعمال التطوير الشامل للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا".

ووجه وزير النقل القطري الدعوة لنظيره المصري لزيارة الموانئ البحرية القطرية بهدف دفع التعاون المشترك بين البلدين، وفقا لوزارة النقل المصرية، في حين دعا الوزير نظيره القطري لحضور معرض "Trans MEA2021"