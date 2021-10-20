محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيًا من بشار الأسد.. ماذا دار بينهما؟

نشر الأربعاء ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، اتصالا هاتفيًا من الرئيس السوري بشار الأسد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن الشيخ محمد بن زايد والرئيس السوري بحثا خلال الاتصال، "علاقات البلدين الشقيقين و سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصالحهما المتبادلة".

إلى جانب تناول الاتصال لـ"تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك".

وفي 27 مارس/ أذار 2020، جرى أول اتصال بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس السوري منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا في 2011.

وحينها، بحثا "تداعيات تفشي فيروس كورونا"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

ومطلع الشهر الجاري جرت مباحثات بين مسؤولين سوريين وإماراتيين على هامش أعمال معرض إكسبو 2020 دبي.

وأعادت الإمارات فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق في ديسمبر/ كانون الأول 2018. و

قطعت الإمارات العلاقات مع سوريا في فبراير/ شباط 2012، مع تصاعد قمع الاحتجاجات المطالبة بتغيير النظام وتحولها حرب الأوضاع إلى مواجهات مسلحة.