سوريا.. قتلى وجرحى بتفجير "حافلة مبيت" في قلب دمشق

نشر الأربعاء ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت العاصمة السورية، دمشق" تفجيرا استهدف حافلة تابعة للجيش السوري ما أسفر عن وقوع إصابات وقتلى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الأربعاء.

وذكر مراسل سانا أن تفجيرا "إرهابيا" وقع في منطقة جسر الرئيس (مجمع حافلات نقل وميكروباصات) بقلب العاصمة السورية، دمشق، استهدف "حافلة مبيت".

وأكد المراسل أن وحدات الهندسة في الجيش السوري نجحت بتفكيك عبوة ناسفة ثالثة كانت قد زُرعت بالقرب من مكان التفجير الأول.

وسقط 13 قتيلا و3 جرحى نتيجة هذا التفجير، الذي يعتبر الأول من نوعه في قلب العاصمة دمشق منذ أغسطس/آب الماضي حين انفجرت حافلة مبيت أخرى في مساكن الحرس بدمشق.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها الوكالة السوريا الرسمية تفحم الحافلة بشكل كامل حيث كانت وحدات الإطفاء تحاول تبريدها.