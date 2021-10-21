نشر الأربعاء ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2021

جندي أمريكي يسير بالقرب من مركبة برادلي القتالية خلال دورية في الريف بالقرب من المالكية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، 2 فبراير 2021

(CNN)-- استهدف هجوم بطائرة مسيرة القوات الأمريكية في ثكنة التنف الأمريكية جنوب شرق سوريا، مساء الأربعاء، بحسب مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وحسب التقييم الأولي، لم تكن هناك إصابات نتيجة للهجوم، لكن تقييم أضرار المعركة مستمر.

وتحتفظ الولايات المتحدة بحوالي 900 جندي في سوريا، مقسمة إلى حد كبير بين حامية التنف وحقول النفط الشرقية.

تقع الحامية داخل منطقة عدم اشتباك تبلغ مساحتها 20 ميلًا مربعًا بالقرب من الحدود السورية مع الأردن، التي أنشأها الروس والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمنع الجانبين من الاشتباك العرضي.

وشهدت المنطقة قتالًا عنيفًا في السنوات الأخيرة بين القوات الأمريكية وداعش، الذي كان له موطئ قدم في المنطقة.