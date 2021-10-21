من خلال تغيير نظامك الغذائي.. إليك 5 طرق لمساعدة الكوكب في أزمة المناخ

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أظهرت وثائق مسربة حصلت عليها منظمة السلام الأخضر (Greenpeace) كيف تضغط الدول الرئيسية المنتجة للوقود الأحفوري واللحوم ضد العمل المناخي المفترض تضمينه في تقرير رئيسي للأمم المتحدة.

تُظهر الوثائق، التي تم تسريبها إلى فريق التحقيق من الصحفيين التابعين لمنظمة السلام الأخضر في المملكة المتحدة، كيف يُزعم أن منتجي الوقود الأحفوري، بما في ذلك أستراليا والمملكة العربية السعودية ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، يضغطون على الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ "لإزالة أو إضعاف نتيجة رئيسية مفادها أن العالم بحاجة إلى التخلص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري"، وفقًا لمنظمة السلام الأخضر.

لم تتمكن شبكة CNN من الحصول على المحتويات الكاملة للوثائق أو تأكيدها بشكل مستقل ولكنها راجعت المقتطفات.

وفقًا لـ Greenpeace، تُظهر الوثائق أن المملكة العربية السعودية طلبت من مؤلفي التقرير إزالة جملة تدعو قطاع الطاقة إلى "التحول السريع إلى مصادر خالية من الكربون والتخلص (التدريجي) من جميع أنواع الوقود الأحفوري".

كانت الوثائق التي استعرضتها منظمة السلام الأخضر تتعلق بالمسودة الثانية لمساهمة مجموعة العمل الثالثة في تقرير التقييم السادس التاريخي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، الذي من المقرر نشره العام المقبل.

وقالت المنظمة إن أستراليا رفضت بيانًا في مسودة التقرير مفاده أن إيقاف محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ضروري لتحقيق انبعاثات صفرية في أنظمة الطاقة، وطلبت من مؤلفي التقرير حذف بيان يقول إن الضغط على الوقود الأحفوري أعاق العمل المناخي في أستراليا.

وحسب ما ورد، طلبت اليابان من المؤلفين حذف التقديرات أو إضافة سياق إضافي لما وصفته بفقرة "مضللة" حول تقاعد محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري حتى يتمكن العالم من تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

وأشارت الوثائق المسربة أيضًا إلى أن البرازيل والأرجنتين، وهما من أكبر منتجي لحوم البقر في العالم، "تضغطان لحذف الرسائل المتعلقة بالفوائد المناخية للترويج للأنظمة الغذائية النباتية والحد من استهلاك اللحوم والألبان"، وفقًا إلى للمنظمة.

وزعمت الوثائق أن البرازيل طلبت إزالة الطريقة التي اقترحت أن التحول إلى نظام غذائي يحتوي على المزيد من البروتين النباتي مفيد للصحة ويمكن أن يساعد في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بينما ورد أن الأرجنتين أرادت حذف فقرة كاملة حول الفوائد المناخية للنظم الغذائية النباتية.

واعتبرت منظمة السلام الأخضر أن الوثائق المسربة تثير تساؤلات حول استعداد الدول للالتزام بإجراءات مناخية حاسمة قبل أيام فقط من قمة COP26 المناخية في غلاسكو.

وقال متحدث باسم الهيئة الحكومية الدولية، السلطة الرائدة في العالم في مجال تغير المناخ، الخميس، إن عملياتها شفافة.

وأضاف: "تم تصميم عملياتنا للحماية من جماعات الضغط - من جميع الجهات (...) العناصر الرئيسية هي فرق المؤلفين المتنوعة والمتوازنة، وعملية المراجعة مفتوحة للجميع، واتخاذ القرار بشأن النصوص بالإجماع".

وقال المتحدث "إن عملية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ شفافة تمامًا، وننشر بشكل روتيني المسودات الأولية وتعليقات المراجعة وردود المؤلف على التعليقات، بمجرد الانتهاء من التقرير".

وتسعى شبكة CNN للحصول على تعليقات من الدول المذكورة في الوثائق المسربة.