دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، إنه إذا استدعته المحكمة العسكرية بشأن أحداث الطيونة الدامية، التي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على يد مسلحين مجهولين، فإنه ينبغي عليها الاستماع "قبلي" إلى الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله.

وأضاف جعجع، في مقابلة مع فضائية "MTV" اللبنانية، مساء الخميس: "لم أتبلغ حتى الآن طلب الاستماع لإفادتي وسأحضر الرد القانوني اللازم وأيام زمان ولّت وأيام كنيسة سيدة النجاة ولّت وعلى القضاء الاستماع إلى نصرالله".

وأوضح: "إذا كان صحيحًا أن مفوض حزب الله لدى المحكمة العسكرية طلب الاستماع إلي "تكرم عينو" شرط أن يستمع إلى نصرالله قبلي لأن حزب القوات لديه رخصة وله أعضاء ولا مخالفة بحقه بعد الحرب الأهلية بينما حزب الله لا وجود شرعي له ولا قانوني وغير مسجل في وزارة الداخلية ومنتمون له متهمون بجرائم مختلفة".

واتهم جعجع حزب الله بمحاولة عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته أكثر من 200 شخص، في 4 أغسطس/آب 2020.

وقال جعجع: "حزب الله له هدف واحد وهو وقف التحقيق العدلي بانفجار المرفأ ولا يجوز أن يقوم بذلك من خلال ترهيب الناس".

وتابع: "حاول حزب الله الضغط بالعنف الدموي على الأرض لتجتمع الحكومة وتأخذ القرار الذي يريدونه ولا أعلم من أطلق الرصاصة الأولى".

وذكر رئيس حزب القوات اللبنانية أن "أحداث الطيونة ليست كمينًا ولا تقنيصًا، بل حزب الله أراد أن يقوم بـ7 أيار من جديد لوقف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت".

وقال: "لم تراودني سابقاً أي فكرة بأن حزب الله متورط بالنيترات إلى أن تطور التحقيق وبعد خطاب نصرالله ما قبل الأخير استنتجت أنه في التحقيقات تبيّن أن هناك علاقة لحزب الله بالانفجار".