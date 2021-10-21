أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- نزل آلاف المحتجين السودانيين إلى الشوارع، الخميس، للتعبير عن دعمهم للسلطات المدنية داخل حكومة تقاسم السلطة.

وخرج المتظاهرون في شوارع العاصمة الخرطوم وهم يهتفون بشعارات مناهضة للجيش ويلوحون بالأعلام. ونُظمت الاحتجاجات ردًا على اعتصام مجموعة أخرى من المحتجين في نطاق القصر الرئاسي منذ الأسبوع الماضي لمطالبة الجيش بحل الحكومة وتولي السلطة.

تتقاسم الجماعات العسكرية والمدنية السلطة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في تحالف غير مستقر، يُطلق عليه مجلس السيادة، منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019.

قال محمد الفقي، قيادي مدني، لشبكة CNN إن المتظاهرين المؤيدون للمدنيين يطالبون بالحفاظ على التحول الديمقراطي وقيم الثورة التي تم اكتسابها بعد انتفاضة 2019.

وقال: "نحن جميعًا نتحرك لدعم الانتقال الديمقراطي وتقديم حكومة منتخبة (للشعب)".

وقال مراسل CNN إن المقار العسكرية تم تطويقها من المتظاهرين، لكن لم يتم ملاحظة الكثير من الأمن بين المتظاهرين. ووصلت شاحنات تقل محتجين إلى ساحة الحرية بالعاصمة.

في الشهر الماضي، فشلت محاولة انقلاب عسكري في السودان في أواخر سبتمبر/ أيلول، وتم اعتقال معظم الضباط المتورطين، مما زاد من توتير التحالف الانتقالي المهتز.