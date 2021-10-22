بايدن يربط ارتفاع أسعار الوقود بالسعودية و"أشخاص يريدون التحدث معه"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ربط الرئيس الأمريكي جو بايدن، في جلسة حوارية لشبكة CNN، ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا لمستويات قياسية، بالمملكة العربية السعودية وقلة العرض من دول أوبك و"الكثير من الأشخاص في الشرق الأوسط" الذين يريدون التحدث معه لكنه يستبعد التحدث معهم.

ولم يحدد بايدن من هم الأشخاص في الشرق الأوسط الذين يريدون التحدث معه، لكن الرئيس الأمريكي أكد منذ توليه السلطة أنه لن يتواصل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وستواصل فقط مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بعد نشر تقرير الاستخبارات عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال بايدن، في جلسة حوارية لشبكة CNN، مساء الخميس بتوقيت الولايات المتحدة، ردا على سؤال عن ارتفاع أسعار الوقود، إنها "مرتبطة بمبادرة سياسة خارجية تتعلق بشيء يتجاوز تكلفة الوقود... وهذا بسبب حجب العرض من قبل أوبك".

وأضاف: "هناك الكثير من المفاوضات، وهناك الكثير من الأشخاص في الشرق الأوسط الذين يريدون التحدث معي، لست متأكدًا من أنني سأتحدث معهم. لكن النقطة المهمة هي أن الأمر يتعلق بإنتاج الوقود. ومع ذلك، هناك أشياء يمكننا القيام بها في هذه الأثناء".

وعن الجدول الزمني الذي يتوقعه لانخفاض أسعار الوقود، قال بايدن: "أعتقد أنك ستبدأ في رؤية أسعار الوقود تنخفض مع مرور الوقت، مع حلول فصل الشتاء، أعني، معذرةً، في العام المقبل، في عام 2022. لا أرى أي شيء سيحدث في الوقت الحالي، ليؤدي إلى خفض أسعار الوقود بشكل كبير".

وأكد الرئيس الأمريكي أن خفض أسعار الوقود "سيكون أمرًا صعبًا". وقال: "هناك احتمال أن نكون قادرين على خفضه. يعتمد قليلًا على المملكة العربية السعودية وبعض الأشياء الأخرى في المستقبل القريب".