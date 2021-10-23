مسؤول إيراني يتلقى صفعة أثناء تنصيبه محافظا لأذربيجان الشرقية.. فما السبب؟

الشرق الأوسط
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مسؤول إيراني يتلقى صفعة أثناء تنصيبه محافظا لأذربيجان الشرقية.. فما السبب؟
Credit: BEHROUZ MEHRI / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض محافظ أذربيجان الشرقية في إيران، إلى صفعة أثناء إلقاء كلمة خلال حفل تنصيبه من جانب مواطن غاضب بسبب تلقي زوجته لقاحا على ممرض ذكر، وفق ما نشرته وكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية السبت.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تلقي محافظ أذربيجان الشرقية، زين العابدين رضوي خزام، صفعة من جانب أحد الأشخاص أثناء إلقاء كلمة في حفل تنصيبه.

وذكرت الوكالة أن سبب الاعتداء على المسؤول الإيراني يعود لتلقي زوجة الرجل المعتدي اللقاح المضاد لفيروس كورونا على يد ممرض ذكر بسبب عدم وجود ممرضات ما أشعل غضبه ودفعه للاعتداء على المحافظ، وفقا لفارس.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن المحافظ واصل كلمته وأعرب عن اعتذاره عن الموقف الذي حصل مؤكدا أنه سامحل المواطن الذي اعتدى عليه ولافتا إلى أنه لا يتذكر ملامح وجهه.

وكان قد نال خزام موافقة مجلس الوزراء الإيراني على تنصيبه محافظا لأذربيجان الشرقية، وفقا لفارس.

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