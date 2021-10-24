رئيس وزراء إسرائيل بعد لقائه بوتين: الروس جيراننا من الشمال إلى حد ما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نافتالي بينيت، أن لقاءه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان جيدا جدا واصفا الروس بأنهم "جيران" إسرائيل من الشمال في إشارة إلى هوجودهم القوي في سوريا.

وقال بينيت في تصريحات نشرتها صفحته الرسمية على موقع تويتر: "كان لقائي مع الرئيس بوتين جيدًا جدًا ومتعمقًا جدًا. بحثنا الأوضاع في سوريا بطبيعة الحال"، حسب قوله.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "الروس هم جيراننا من جهة الشمال إلى حد ما، فمن المهم أن ندير الأوضاع الحساسة والمعقدة الموجودة هناك بسلاسة وبدون أي خلل".

وتابع بينيت قائلا: "لقد توصلنا إلى اتفاقات جيدة ومستقرة، ووجدت لدى الرئيس بوتين أذنًا صاغية بشأن احتياجات إسرائيل الأمنية. كما وبحثنا أيضًا البرنامج النووي الإيراني، الذي تثير المرحلة المتقدمة التي بلغها قلق الجميع"، على حد تعبيره.