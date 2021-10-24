القدس (CNN)-- سيسافر وفد إسرائيلي إلى واشنطن هذا الأسبوع لتقديم المزيد من المعلومات للمسؤولين وتقديم أدلة حول سبب قرار إسرائيل تصنيف ست مجموعات من المنظمات الفلسطينية غير الحكومية كـ"منظمات إرهابية" لها صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حسبما قال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة CNN.

يوم الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن تسعى للحصول على مزيد من المعلومات من إسرائيل بشأن أساس التصنيفات، مضيفًا أن الولايات المتحدة لم يتم إبلاغها مسبقًا بأن إعلانًا قادمًا.

لكن المسؤول الإسرائيلي الكبير قال إن إسرائيل أطلعت إدارة الرئيس جو بايدن في واشنطن قبل الإعلان، على الرغم من أن المسؤول رفض التعليق على سبب إعلان برايس أن واشنطن لم تتلق إخطارا مسبقا.

وأدى قرار إسرائيل تصنيف المجموعات الست على أنها منظمات إرهابية إلى إثارة ضجة بين السلطة الفلسطينية وجماعات حقوق الإنسان الرئيسية، مثل منظمة العفو الدولية. تدافع المجموعات عن حقوق الأطفال والنساء والعاملين في الزراعة من بين أسباب أخرى، وغالبًا ما توثق ما يقولون إنها انتهاكات سببها الاحتلال الإسرائيلي.

تم تصنيف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى. وقد يعني ربط إسرائيل بين المجموعات الست والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن مانحيها قد يواجهون اتهامات بأنهم يمولون الإرهاب.