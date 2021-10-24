لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلن ريتشارد راتكليف، زوج عاملة الإغاثة البريطانية-الإيرانية المسجونة، نازانين زاغاري راتكليف، إضرابه الثاني عن الطعام للضغط على حكومة المملكة المتحدة للتحرك لتأمين حرية زوجته.

سيقسم راتكليف وقته بين مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة في 10 داونينج ستريت (مقر الحكومة) ووزارة الخارجية البريطانية.

في بيان أعلن فيه إضرابه، قال راتكليف إن قراره باتخاذ هذا "الإجراء القاسي" كان مدفوعًا بمحادثة مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، حيث "شاركت فيها مدى غضبها، وكيف ستتحدث مع الوزير الإيراني. لكنها لم تكن نقطة انطلاق للتحرك".

وأضاف راتكليف: "بالنسبة لنا، فإن إعادة السجن متأخر جدًا، فهذا يعني عدم رؤية نازانين حتى عام 2023".

وتابع: "قد يكون من الصعب التقاط الشعور بأن الحياة تضيع بعيدًا، ومشاهدة زحف السجن عن قرب بينما نجلس في درج رئيس الوزراء. كانت نازانين في حالة ذهول متزايد الأسبوع الماضي".

يأتي إضراب راتكليف بعد أن خسرت زاغاري راتكليف استئنافًا ضد حكمها بالسجن للمرة الثانية في وقت سابق من هذا العام، مما أدى إلى سجنها لمدة عام آخر، وسنة إضافية بموجب حظر السفر. وقضت بالفعل حكما بالسجن لمدة خمس سنوات في إيران بتهمة العمل مع منظمات يُزعم أنها تحاول الإطاحة بالنظام الإيراني، وهو ما نفته مرارًا وتكرارًا.

وقال راتكليف فيما يتعلق بإضرابه عن الطعام لعام 2019: "قبل عامين، سُمح لنا بالتخييم أمام السفارة الإيرانية لمدة 15 يومًا - مما أثار غضبهم الشديد، لكنه لقد أعاد غابرييلا إلى الوطن".

تعيش غابرييلا ابنة الزوجين الآن في لندن، بعد عودتها من طهران في عام 2019، حيث مكثت مع أجدادها بينما كانت نازانين تقضي عقوبة السجن.

وقال: "نحن الآن نعطي حكومة المملكة المتحدة نفس المعاملة. في الحقيقة، لم أتوقع أبدًا أن أضرب عن الطعام مرتين. إنه ليس عملاً عاديًا. يبدو أن الحاجة غير عادية لاعتماد نفس التكتيكات لإقناع الحكومة هنا، لقطع فجوة المساءلة".

في حين قامت نازانين زغاري راتكليف بثلاثة إضرابات عن الطعام على الأقل أثناء احتجازها.