نشر الأحد ، 24 أكتوبر / تشرين الأول 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال التحالف في اليمن، الذي تقوده السعودية، إن قواته قتلت 260 من المتمردين الحوثيين في 88 غارة بالقرب من مدينة مأرب الاستراتيجية خلال الـ 72 ساعة الماضية، وفقًا لتقرير قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، السبت.

وقالت وكالة "سبأ" للأنباء، التي يسيطر عليها الحوثيون، إن التحالف بقيادة السعودية نفذ عشرات الهجمات في الأيام الثلاثة الماضية، لكن دون تقديم مزيد من التفاصيل.

في الأسبوع الماضي، قال التحالف بقيادة السعودية إن قواته قتلت 160 من المتمردين الحوثيين في 32 غارة بالقرب من مأرب في غضون 24 ساعة، وفقًا لتقرير قناة "الإخبارية".

لم يعلق المتمردون الحوثيون بعد على الخسائر، ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق من عدد القتلى بشكل مستقل.

في وقت سابق من هذا العام، سيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على 10 من أصل 14 منطقة في مدينة مأرب الشمالية.

على الرغم من ذلك، لا تزال منطقة وسط مدينة مأرب الرئيسية تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا المدعومة من السعودية.

محافظة مأرب غنية بالنفط والغاز، وهي موطن لما يقدر بمليون نازح داخلي.