4 دول عربية تتصدر قائمة الدول الأكثر هشاشة في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدرت اليمن والصومال وسوريا المراتب الثلاث الأولى وحل السودان في المرتبة الثامنة بقائمة الدول الأكثر هشاشة عالمياِ بحسب تصنيف منظمة Fund For Peace لعام 2021، وتسلط المنظمة الضوء على الضغوط التي تتعرض لها جميع الدول، وأيضًا في تحديد متى تدفع هذه الضغوط بالدولة نحو حافة الفشل.

وتضمنت المراتب العشر الأولى من بين 179 دولة 4 دول عربية كأثر الدول هشاشة، تصدرتها اليمن كأكثر دولة هشة في العالم، وتلتها الصومال وسوريا، وجنوب السودان، والكونغو الديمقراطية، وأفريقيا الوسطى، وتشاد، والسودان، وأفغانستان، وزيمبابوي. التي شهدت جميعها صراعًا و/أو انهيارًا اقتصاديًا على مدار العقد الماضي.

الدولة التي شهدت أكبر تدهور على أساس سنوي في مجموع درجاتهم في مؤشر الهشاشة 2021 FSI هي الولايات المتحدة. على مدار العام الماضي، شهدت الولايات المتحدة أكبر احتجاجات في تاريخ البلاد ردًا على عنف الشرطة، والتي غالبًا ما قوبلت برد فعل عنيف من الدولة جنبًا إلى جنب مع الجهود المستمرة لنزع الشرعية من العملية الانتخابية، والتي تصاعدت بشكل عنيف في أوائل عام 2021. على الرغم من الثروة المادية الوفيرة للبلاد والنظام الصحي المتقدم، والاستقطاب السياسي، وانعدام التماسك الاجتماعي، والجمود في الكونغرس، والمعلومات المضللة في استجابة فاشلة خلفت أكثر من 350 ألف قتيل بحلول نهاية العام وانكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من أي وقت مضى في الستين سنة الماضية.

والدول الأقل هشاشة في العالم هي فنلندا بترتيب 179 وتلتها النرويج، وأيسلندا، ونيوزيلاندا، والدنمارك. وحققت الإمارات أقل مرتبة بين الدول العربية من ناحية الهشاشة بترتيب 151. إليكم الإنفوغرافيك أعلاه لترتيب الدول العربية تحت مؤشر الهشاشة.