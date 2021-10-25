وزارة الإعلام السودانية: الجيش اعتقل حمدوك لأنه رفض تأييد الانقلاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، الإثنين، أن رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، اعتُقل على يد قوة من الجيش بسبب رفضه تأييد الانقلاب وذلك بعد أن ذكرت أنه وجه رسالة للسودانيين من مقر إقامته الجبرية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في رسالة من مقر إقامته الجبرية، يطلب من السودانيين التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم"، حسب قولها.

وعادت ونشرت الوزارة منشورا آخر قالت فيه: " بعد رفضه تأييد الانقلاب، قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتنقله إلى مكان مجهول"، حسب تعبيرها.

وكان قد شهد السودان تحركات عسكرية فجر الإثنين أدت لاعتقال عدد من الوزراء وسط دعوات من جانب تجمع المهنيين للنزول إلى الشارع والتصدي لـ"الانقلاب" في حين أعلنت نقابة الأطباء فرض إضراب سياسي عام وسحب الأطباء من المستشفيات العسكرية.