دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، الإثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة وتعليق بعض مواد الوثيقة الدستورية وإعلان حالة الطوارئ في البلاد ضمن ما وصفها بحركة "تصحيح مسار ثورة ديسمبر".

وقال البرهان في كلمة متلفزة له إثر ما يبدو أنه انقلاب عسكري في السودان: "تشاكس بعض القوى السياسية وتكالبها من أجل السلطة" أجبر الجيش على تصحيح مسار الثورة.

وأعلن رئيس المجلس السيادي حل المجلس والحكومة وإعفاء ولاة المناطق وأعلن حالة الطوارئ في البلاد وعلق العمل بعدد من مواد الوثيقة الدستورية.

وأشار البرهان إلى أن "حكومة من كفاءات وطنية مستقلة ستقود البلاد يراعى في تشكيلها التمثيل العادل لكل أهل السودان".

وشكر رئيس المجلس السيادي من وصفهم بـ"الجيران والأصدقاء" على جهودهم خلال الفترة الانتقالية.